Предпринимателей Москвы приглашают принять участие в 17 международных выставках

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что с 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали 3 тыс. столичных компаний

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные предприниматели при поддержке города до конца текущего года смогут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях. С 2017 года участниками таких мероприятий стали около 3 тыс. компаний из Москвы, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Столичные предприниматели при поддержке Москвы могут принять участие в 17 международных выставках и бизнес-миссиях до конца года. С января уже больше 200 компаний встретились с потенциальными зарубежными партнерами и провели свыше 3 тыс. переговоров", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, с 2017 года участниками международных выставок и бизнес-миссий стали 3 тыс. столичных компаний. "Многие из них заключили контракты с коллегами из ОАЭ, Индии, Алжира, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран. Мероприятия рассчитаны на предприятия из разных сфер", - привели в материале слова Сергуниной.

В пресс-службе рассказали, что в переговорах уже приняли участие представители IT-отрасли, косметической, строительной и пищевой промышленности, производители оборудования, а также детских и других товаров. Поясняется, что компании представили товары и услуги на медицинской выставке Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги - на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику - на TIBO в Минске. Кроме того, впервые стенд Made in Moscow был открыт на Gulfood в ОАЭ.

В тексте поясняется, что за счет участия в мероприятиях предприниматели находят новые рынки сбыта. К примеру, московский производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами в ОАЭ, а поставщик мебели для киберспортсменов начал работу в Казахстане.