22 мая, 06:10,
обновлено 22 мая, 06:30

Polymetal сохраняет планы по перерегистрации в Казахстан

В Polymetal сообщили, что изучают влияние включения российской структуры компании в санкционный список США

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Polymetal изучает влияние включения российской структуры компании в санкционный список США и в течение двух недель представит оценку влияния введенных санкций. Компания по-прежнему сохраняет планы провести перерегистрацию в Казахстан, говорится в сообщении компании.

"Компания по-прежнему планирует провести редомициляцию в МФЦА (Международный финансовый центр "Астана" - прим. ТАСС) и в дальнейшем изучить возможности по восстановлению акционерной стоимости, включая разделение по юрисдикциям активов группы, как только это станет практически возможным после редомициляции, при условии соблюдения всех применимых законов, включая санкции и контрсанкции", - сказано в сообщении.

Собрание акционеров по вопросу перерегистрации компании, как и планировалось, пройдет 30 мая. 

Теги:
СШАКазахстанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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