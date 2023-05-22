Россияне назвали размер необходимой им в период поиска работы финансовой подушки

Большинство респондентов устроила бы сумма до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян устроила бы финансовая подушка в размере до 100 тыс. рублей для спокойного поиска работы, свидетельствуют данные совместного опроса компании "СберСтрахование жизни" и сервиса "Работа.ру" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Каждый второй россиянин указал, что ему нужна финансовая подушка для спокойного поиска работы в размере до 100 тыс. рублей, каждому четвертому - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, каждому пятому - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, каждому десятому - свыше 1 млн рублей, а минимальному числу людей (2%) - только до 10 тыс. рублей", - указано в исследовании.

При этом, согласно данным опроса, для 80% россиян размер зарплаты является главным фактором выбора новой работы. Еще 41% опрошенных указали, что обращают внимание на обстановку в коллективе, 37% - на формат работы (офисный или удаленный), а 35% - на отзывы о компании. Карьерные перспективы важны для 26% участников исследования, отсутствие текучести кадров - 25%. На систему мотивации обращают внимание 24% респондентов.

Треть опрошенных россиян (33%) рассказали, что работают в одной компании на протяжении всей карьеры, чуть менее (29%) - не более четырех - пяти лет. Меняют работодателя каждые три года 14% опрошенных, раз в один - два года - 17%, а несколько раз в год - 7%.

Дискомфорт из-за потери стабильного дохода в связи с поиском новой работы испытывают 84% россиян. Из них треть (32%) отмечают, что им не нравится потеря контроля над своей финансовой ситуацией, 28% указали на наличие кредитов или ипотеки, а 27% - на отсутствие финансовой подушки.

Среди остальных респондентов, не испытывающих дискомфорта от потери работы, 45% уверены в своих силах, 33% имеют подушку безопасности. Пользуются финансовой поддержкой друзей и родственников (26%) либо пользуются страховкой от потери работы или снижения оклада (14%).

Опрос проводился в мае 2023 года среди экономически активных россиян старше 18 лет. В исследовании участвовали более 5 тыс. жителей России.