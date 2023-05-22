Новак: Россия нарастит производство крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году

Вице-премьер РФ отметил, что стране удалось уйти от импортной зависимости в сегменте крупнотоннажных полимеров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительством утверждена актуализированная дорожная карта развития нефтегазохимического комплекса. В соответствии с ней Россия нарастит производство крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году. Об этом на совещании в правительстве сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Утверждены целевые показатели дорожной карты - это увеличение производства крупнотоннажных полимеров на 34% к 2025 году", - сказал Новак.

Программа дополнена мероприятиями по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, локализации оборудования, экспериментом по введению маркировки товарных масел и смазок, созданию дополнительных механизмов стимулирования развития нефтегазохимических кластеров, в том числе в Арктической зоне и на Дальнем Востоке.

Также в программу включены мероприятия по подготовке квалифицированных специалистов для нефтегазохимической отрасли.

"В целях развития сырьевой базы для нефтехимической отрасли будет разработана комплексная программа освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал", - добавил Новак.

О нефтехимии

Вице-премьер заметил, что развитие нефтегазохимии в России является важной задачей. Продукция отрасли используется в повседневной жизни и в самых высокотехнологичных отраслях промышленности. Это касается любых предметов, товаров народного потребления, оборудования, отделки из пластика.

"При этом значительная часть нефтехимической продукции к нам поставляется из-за рубежа. Важнейшей задачей для экономики является обеспечить импортозамещение этих поставок. Необходимо развивать производство крупно, средне- и малотоннажной нефтехимической продукции. Обеспечить технологический суверенитет в этом сегменте промышленности", - отметил Новак.

Он напомнил, что правительством уже созданы стимулы для реализации нефтехимических проектов. Приняты поправки в Налоговый кодекс - введен обратный акциз на этан и сжиженные углеводородные газы.

Только в период с 2021 года по 2022 год Минэнерго России было заключено пять инвестиционных соглашений о создании новых нефтехимических мощностей с крупнейшими предприятиями: "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", "Запсибнефтехим", "Уфаоргсинтез", "Каспийская инновационная компания".

Планируемый объем инвестиций в рамках этих соглашений до 2027 года составит около 800 млрд рублей.

"Только за три года объем производства крупнотоннажных полимеров увеличился на 25% и достиг 7,4 млн т. Это позволило нам уйти от импортной зависимости в сегменте крупнотоннажных полимеров", - сказал Новак.