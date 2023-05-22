Чистая прибыль "Русагро" в I квартале 2023 года выросла в 2,8 раза

Она составила 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2023 года выросла почти в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 5,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка группы за отчетный период снизилась на 23% - до 47,4 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - на 56%, до 7,1 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю снизилась до 15% против 26% за I квартал 2022 года.

Чистый долг "Русагро" на 31 марта 2023 года составил 83,6 млрд рублей.

Гендиректор "Русагро" Тимур Липатов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в I квартале 2023 года выручка группы снижалась по всем дивизионам, кроме мясного. Это произошло в основном в связи со снижением стоимости реализации на фоне падения мировых цен на продукцию и курса доллара к рублю, а также переносом продаж сельскохозяйственной продукции из-за поздних сроков уборки, пояснил он.

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период уменьшился вслед за выручкой по всем бизнес-сегментам под давлением снижения цен реализации. Несмотря на снижение по совокупному показателю EBITDA, "Русагро" продемонстрировала рост чистой прибыли и существенное снижение чистого долга на 16%, указал Липатов.

О компании

Согласно информации на сайте компании, 70,7% ее уставного капитала принадлежит Вадиму Мошковичу, 20,3% - миноритарным акционерам, 7,4% - менеджменту компании, 1,6% - компании Ros Agro PLC.

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует продукцию более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО по итогам 2022 года сократилась на 84% по сравнению с показателем 2021 года и составила 6,787 млрд рублей.