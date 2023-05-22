Санкции США не оказывают влияние на деятельность российской структуры Polymetal в России

В компании сообщили, что российские предприятия АО "Полиметалл" выполняют обязательства перед партнерами, сотрудниками и государством в полном объеме

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Включение российской структуры компании Polymetal - АО "Полиметалл" - в санкционный список Минфина США не оказало влияние на работу компании, сообщили журналистам в компании.

"АО "Полиметалл" информирует, что включение в SDN List, опубликованный OFAC (Управление Минфина США по контролю за иностранными активами - прим. ТАСС), не оказало влияния на деятельность компании и ее активов на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Все российские предприятия АО "Полиметалл" продолжают работу в обычном режиме, выполняют обязательства перед партнерами, сотрудниками и государством в полном объеме.

"Было понятно, что рано или поздно такая ситуация возможна, поэтому подготовка к ней проведена заранее. Мы уже достаточно давно обособили активы в двух странах, где работаем, выстроив фактически две параллельных системы сбыта, снабжения и финансирования", - сообщил представитель АО "Полиметалл".

В компании подчеркнули, что Polymetal International plc, зарегистрированная на острове Джерси, а также активы в Казахстане, согласно OFAC, не находятся под санкциями.

19 мая Минфин США включил в санкционный список "АО "Полиметалл" - российскую структуру Polymetal.

О компании

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра.

Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.