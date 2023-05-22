22 мая, 07:11,
обновлено 22 мая, 07:37

Акции "Яндекса" на Мосбирже росли более чем на 6%

Бумаги компании демонстрируют рост на фоне сообщения о том, что миллиардеры РФ Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Стоимость акций "Яндекса" на Московской бирже росла на 6,67%, до 2 371,4 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:04 мск. Бумаги компании демонстрируют рост второй день подряд на фоне сообщения о том, что российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса".

По данным Мосбиржи на 10:24 мск, акции компании замедлили рост и торговались на уровне 2 294,2 рубля за бумагу (+3,19%).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Потанин и Алекперов направили Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций "Яндекса", являющегося его дочерней компанией. По данным агентства, предприниматели оценивают стоимость "Яндекса" примерно в 560-600 млрд рублей ($7-7,5 млрд).

В новость внесены изменения (10:22 мск) - уточняется стоимость акций. 

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