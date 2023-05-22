22 мая, 07:19,
обновлено 22 мая, 07:52

Глава МИД ФРГ анонсировала решение ЕС по 8-му пакету санкций против Ирана

В него будут включены новые лица, заявила Анналена Бербок

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник примут решение по восьмому пакету санкций против Ирана; в него будут включены новые лица. Об этом сообщила журналистам глава МИД Германии Анналена Бербок по прибытии на встречу с коллегами из Евросоюза в Брюсселе.

"Тема Ирана снова вынесена на повестку совета", - сказала она, заявив, что в Иране якобы продолжаются масштабные нарушения прав человека. "Поэтому на повестке сегодня здесь восьмой пакет санкций, по которому мы примем решение в свете нарушения прав человека, которые там [в Иране] происходят", - утверждала Бербок. "Прежде всего, в санкционный список будут включены новые лица, в первую очередь из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана - прим. ТАСС), которые несут ответственность за эти нарушения", - заявила министр. 

Теги:
ИранГерманияБербок, Анналена
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