22 мая, 07:21,
обновлено 22 мая, 07:53
Военная операция на Украине

Гросси заявил о "крайне неустойчивой" ситуации на ЗАЭС после отключения энергоснабжения

Генеральный директор МАГАТЭ призвал к договоренностям о защите станции

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Запорожская АЭС (ЗАЭС) в понедельник утром лишилась внешнего электроснабжения, поэтому ситуация с ядерной безопасностью на объекте сейчас "крайне неустойчива". Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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"Сегодня утром украинская ЗАЭС в седьмой раз за время конфликта лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения она вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива. Мы должны сейчас договориться о защите станции; такая ситуация не может продолжаться", - написал он в Twitter.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что внешнее электроснабжение станции прекращено в результате отключения высоковольтной линии электропередачи. По данным пресс-службы, радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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