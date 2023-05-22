Кабмин утвердил дорожную карту развития нефтегазохимических кластеров

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это обеспечит мультипликативный эффект для множества смежных отраслей и будет способствовать долговременному экономическому росту

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство России усилит поддержку развития нефтегазохимических кластеров, дорожная карта утверждена, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Мы расширяем поддержку развития нефтегазохимических кластеров, это в первую очередь относится к Арктической зоне в непосредственной близости от ресурсной базы", - сказал глава кабинета министров. Он обратил внимание на то, что "существенная часть территории РФ располагается в полярных широтах, именно там находятся крупные природные запасы сырья, включая нефть и газ". Мишустин отметил, что для переработки этих ресурсов необходимы современные производства, для чего и расширяется поддержка.

Он уточнил, что "соответствующая дорожная карта утверждена".

"Такое решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей, это будет способствовать также долговременному экономическому росту", - считает председатель правительства.

"У России есть значительный научный и производственный потенциал, который базируется на исследованиях отечественных ученых, и необходимо максимально эффективно использовать эти разработки для укрепления технологического суверенитета нашей страны", - указал премьер-министр.

Запланированные действия

На сайте кабинета министров отмечается, что дорожная карта рассчитана до 2025 года, но "большинство мероприятий должно быть реализовано к концу 2023 года".

К этому времени Минвостокразвития, Минэнерго, Минпромторг должны разработать механизмы стимулирования развития Арктического и Дальневосточного нефтегазохимических кластеров. В декабре Минвостокразвития, Минэнерго и Минтранс должны представить предложения по созданию транспортно-логистической инфраструктуры кластера в Арктической зоне.

Дорожная карта также предусматривает, что Минобрнауки вместе с Минпромторгом в ноябре дадут предложения по подготовке необходимого числа специалистов, которые будут заниматься развитием отечественных технологий и инноваций в сфере нефтегазохимии.

"Еще одно мероприятие плана - проработка целесообразности проведения эксперимента по маркировке масел и смазок. Этой работой займутся Минпромторг и Минэнерго. Предложение должно быть представлено в декабре", - говорится на сайте правительства.

В кабинете министров полагают, что "одним из важнейших пунктов дорожной карты станет утверждение комплексной программы освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал, которая даст возможность определить перспективные направления развития нефтегазохимии". Программа должна быть утверждена к июлю 2024 года. Ответственные - Минэнерго, Минвостокразвития, Минпромторг, Минприроды и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В числе целевых показателей дорожной карты - увеличение выработки крупнотоннажных полимеров с 7,4 млн тонн в 2023 году до 9,9 млн тонн к 2025 году. Помимо этого, доля углеводородов в качестве сырья для нефтехимии должна вырасти с 26,2% в 2023 году до 35,2% к 2025 году", - подчеркнули в правительстве.