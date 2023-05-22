Условия "Фабрики проектного финансирования" станут более привлекательными для инвесторов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что эта программа с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ "показала высокую эффективность в условиях санкционного давления"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство РФ улучшило для компаний условия "Фабрики проектного финансирования" - механизма, который позволяет финансировать инвестиционные проекты в приоритетных секторах российской экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство продолжает формировать комфортные условия для развития предпринимательской инициативы и ведения бизнеса, распределять риски между инвесторами и государством. Для чего донастраиваем меры поддержки компаний. Одна из них называется "Фабрика проектного финансирования", - указал он.

Мишустин обратил внимание, что эта программа с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ "показала высокую эффективность в условиях санкционного давления". "Подписано постановление, которое расширяет возможности этого механизма. До конца следующего года продлим принятую по поручению президента меру, позволяющую инвесторам вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств", - анонсировал он.

Глава кабмина напомнил, что доля такого участия снижена до 15%. "За счет вложений ВЭБ.РФ и банков создадим фонды акционерного капитала, которые смогут предоставлять на инвестпроекты недостающие финансы от 5% до 10% его стоимости", - добавил премьер. Если компания привлекла средства в другом банке на более выгодных условиях, она сможет заменить финансовые ресурсы ВЭБ.РФ на его поручительство.

Кроме того, смягчены требования к заемщикам: теперь они смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий, без образования новой компании. Решение будет действовать постоянно, а не в качестве временной антикризисной меры, как это было ранее. "Мы рассчитываем, что все эти меры повысят доступность проектного финансирования, увеличат объемы кредитования организаций, создающих перспективные производства", - подытожил Мишустин.

Как сообщил премьер, в рамках "Фабрики проектного финансирования" реализуется 25 инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики на общую сумму более 1,5 трлн рублей, одобрено еще восемь - на 400 млрд рублей.

О проекте

"Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация развития "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заемщику синдицированный, то есть совместный, кредит. Оператором программы, координирующим ее работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает ВЭБ.РФ.