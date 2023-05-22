В России средний размер автокредита за год вырос более чем на 100 тыс. рублей

По оценкам ВТБ, он составил 1,2 млн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Средний размер автокредита по итогам апреля 2023 года составил около 1,2 млн рублей, это более чем на 100 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВТБ со ссылкой на свою статистику по автокредитам.

"Средний размер одного автокредита по итогам апреля 2023 года составил около 1,2 млн рублей. За год он увеличился примерно на 109 тыс. Наибольший показатель фиксируется в сегменте новых машин - более 1,4 млн рублей", - указали в ВТБ.

Вместе с тем на фоне увеличившейся стоимости автомобилей сократился уровень первого взноса и вырос срок кредита. Так, по итогам апреля текущего года клиенты направляли на покупку в среднем 35% собственных средств, тогда как в предыдущие три года - около 40%. Срок кредита с апреля 2020 года увеличился примерно на один год - до 5,3 года.

Как показала статистика ВТБ, заемщики, приобретающие машины с пробегом, чаще отдают предпочтение Kia (14% от общего количества сделок), Huinday (20,5%) и Lada (9%). Среди новых машин в лидерах Lada (42%), Omoda (15,6%) и Haval (6,6%).

"На фоне интереса к транспортным средствам с пробегом набирают популярность автокредиты наличными. Ключевое преимущество продукта - получение средств без первого взноса и по низкой ставке за счет оформления машины в залог в течение двух месяцев после сделки. По нашей оценке, в 2023 году только в ВТБ выдачи автокредитов наличными могут достичь 40 млрд рублей", - прокомментировал статистику начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников (его слова привела ТАСС пресс-служба банка).

Ранее ВТБ спрогнозировал новый рекорд на рынке автокредитования в России. По оценке банка, в 2023 году выдачи автокредитов превысят 1,1 трлн рублей, что на 4% выше результата 2021 года и более чем на 60% - 2022 года.

Портрет заемщика

Из статистики ВТБ следует, что оформляют автокредиты клиенты в возрасте в среднем 41 с половиной года. "Причем возраст автозаемщиков стабилен как минимум с 2020 года. По объективным причинам основным спросом сейчас пользуются машины с пробегом - с такими авто ВТБ в апреле проводил около 65% сделок. Для сравнения, в аналогичный период 2020 и 2021 годов структура спроса была прямо противоположной: около 70% кредитов клиенты оформляли на новые т/с, а еще порядка 30% - на машины с пробегом", - отметили в банке.

При этом, по данным ВТБ, в основном на покупку транспортных средств занимают мужчины: по итогам апреля на них пришлось примерно 64% выданных кредитов. Вместе с тем растет доля заемшиков-женщин: если в начале 2020 года за финансированием обращались около 32% таких клиентов, то в апреле текущего - почти 36%.