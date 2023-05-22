Рогов заявил об отсутствии причин для отключения питания Запорожской АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что электроподача была прервана украинской стороной в ответ на удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Аварийных ситуаций на Запорожской АЭС, которые могли бы привести к ее отключению от внешнего питания со стороны Украины, не было. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что станция, которая получает питание из Днепропетровской области, потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".

"Видимых причин для отключения не было, аварийных ситуаций, еще чего-то похожего. <...> Никаких технических причин для отключения подачи электроэнергии на ЗАЭС нет", - сказал Рогов. Он предположил, что электроподача была прервана украинской стороной в ответ на удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области.

Как сообщили на станции, ее питание в настоящий момент осуществляется от дизель-генераторов. Причины выясняются, радиационный фон в норме. Генеральный директор МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на объекте после отключения внешнего энергоснабжения "крайне неустойчива".

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.