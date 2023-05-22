Кабмин утвердит в июле 2024 года программу освоения Ямала для развития нефтехимии

Документ к подписанию должны подготовить Минэнерго, Минпромторг, Минвостокразвития, Минприроды и власти региона

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Правительство планирует в июле 2024 года утвердить инвестиционную программу освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал для развития нефтехимии. Такая задача содержится в плане мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса Российской Федерации на период до 2025 года, которая была утверждена правительством и опубликована.

Документ к подписанию должны подготовить Минэнерго, Минпромторг, Минвостокразвития, Минприроды и власти региона.

Ведомства в декабре также подготовят предложения по стимулированию развития Арктического и Дальневосточного нефтегазохимических кластеров и созданию мощностей газопереработки.