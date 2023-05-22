Ростех передал Зимбабве партию из 18 многоцелевых вертолетов "Ансат"

До 2025 года планируют поставить 60 российских вертолетов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" передала Зимбабве партию легких многоцелевых "Ансатов", которые планируется использовать для санитарной авиации, говорится в сообщении Ростеха. Всего до 2025 года планируется поставить 60 российских вертолетов.

"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" передал Республике Зимбабве партию из 18 "Ансатов". Эти легкие многоцелевые вертолеты, изготовленные на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), призваны сформировать основу санитарной авиации африканского государства", - отмечается в сообщении.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, каждый санитарный вертолет укомплектован полным набором медицинского оборудования для реанимации и неотложной помощи. "Российские вертолеты - это настоящая летающая скорая помощь, которая экстренно прилетит на помощь в случаях, когда дорога каждая минута. Вертолет поможет спасти жизни там, где обычный транспорт ждать очень долго. До 2025 года в Республику Зимбабве будет поставлено 60 вертолетов российского производства", - добавил он.

Эти вертолеты заложат основу современного медицинского авиапарка Зимбабве, помогут оперативно решать непростые задачи, порой возникающие во время стихийных бедствий в республике, считает президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.