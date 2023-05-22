В Минэнерго назвали ущерб от нарушений энергоснабжения в Симферополе незначительным

По словам замминистра Евгения Грабчака, причиной неполадок стал порывистый ветер

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Отключения электроэнергии, произошедшие в ночь на понедельник в Симферополе, затронули 125 тыс. человек, причиной случившегося стала авария на высоковольтной линии электропередачи из-за порывистого ветра. Ущерб оценивается как незначительный, сообщил замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак.

"Обрыв проводов привел к тому, что 125 тыс. человек на непродолжительное время оказались без энергоснабжения, с 23:00 до 3:00. Большинство предприятий промышленности не функционировало, в основном бытовой сектор был затронут", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Замминистра добавил, что причиной неполадок с энергоснабжением стал порывистый ветер.

"C учетом того, что это ночное время, ущерб [экономике] есть, но он незначительный", - пояснил Грабчак.