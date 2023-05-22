Политику Байдена в сфере экономики одобряют лишь 33% опрошенных американцев

По данным Associated Press, общественное одобрение действий президента США по управлению экономикой остается низким на фоне высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений о возможности дефолта в стране по долговым обязательствам

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Деятельность президента США Джо Байдена в сфере экономики одобряют только 33% американцев. Это показали опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC.

Согласно опросу, лишь 24% респондентов считают экономические условия США благоприятными. Агентство отмечает, что общественное одобрение действий Байдена по управлению экономикой остается низким на фоне высокой инфляции, сложной ситуации на рынке жилья и опасений о возможности дефолта в США по долговым обязательствам.

Экономическую политику Байдена одобряет 61% опрошенных из числа сторонников демократов. В то же время лишь 7% сторонников республиканцев говорят, что страна движется в правильном направлении (против 36% у демократов), и столько же называют хорошей экономическую ситуацию (против 41% среди сторонников Демократической партии).

По другим вопросам американцы также в основном не поддерживают усилия Байдена. Лишь 31% опрошенных одобряют действия президента США в сферах оружейной политики и борьбы с нелегальной иммиграцией. В целом 40% респондентов одобряют то, как Байден выполняет свою работу. Такой показатель соответствует уровню одобрения действий президента США на протяжении полутора лет, отмечает агентство.

Опрос проводился 11-15 мая среди 1 680 американцев. Погрешность составила 3,4 п. п.