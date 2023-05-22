Уровень безработицы в Челябинской области обновил исторический минимум

По данным контрольно-счетной палаты региона, также зафиксирован рост количества вакансий

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в Челябинской области упал более чем в три раза за последние три года и составляет 0,67%, что является историческим минимумом для региона, следует из материалов, опубликованных в понедельник контрольно-счетной палатой области.

"Уровень безработицы в Челябинской области составил 0,67% (на 1 мая 2023 года - 0,71%; на 1 мая 2022 года - 0,97%; на 1 мая 2021 года - 1,97%; на 1 мая 2020 года -2,02%). Количество зарегистрированных безработных составило 11,9 тыс. человек (на 1 мая 2020 года - 37,9 тыс. человек). Такие значения побили исторический минимум по безработице", - говорится в материалах.

По данным ведомства, количество вакансий также значительно выросло и составляет 36,8 тыс. (на 1 мая 2020 года - 21,7 тыс.).

Среди причин отмечается рост промышленного производства, который произошел на фоне решения задач по импортозамещению, выполнения существенно возросшего объема гособоронзаказа. Кроме того, увеличились темпы строительства, выросло число самозанятых.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.