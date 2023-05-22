Крымский РНКБ с начала года увеличил ипотечный портфель на 9%

Показатель вырос до более чем 70 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ увеличил портфель ипотечных кредитов с начала 2023 года на 9%, до более чем 70 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка в понедельник.

"Ипотечный кредитный портфель физических лиц банка РНКБ с начала года увеличился на 9% и в мае 2023 года превысил 70 млрд рублей. С начала текущего года банк выдал более 2,6 тыс. ипотечных займов на сумму около 11 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем выданных ипотечных кредитов увеличился почти на 50%", - говорится в сообщении.

В 2023 году 60% всех ипотечных кредитов на новостройки банк выдавал в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования. Общая сумма кредитов, выданных с начала года на льготных условиях по сниженной процентной ставке, достигла 2 млрд рублей.

В Крыму идет активное восстановление спроса на ипотечное кредитование, по сравнению с 2022 годом, прокомментировал заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. "Рост объемов выдач ипотеки стал возможен благодаря своевременным мерам Центрального банка России и правительства России, а также активному взаимодействию с партнерами РНКБ", - цитирует его пресс-служба.

По данным банка, средний чек в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 20% и превысил 4 млн рублей, средний возраст заемщика составил 38 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.