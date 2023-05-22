Туризм Москвы в I квартале 2023 года показал рост по основным показателям в 10%

За этот период туризм принес в бюджет города более 30,9 млрд рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 30,9 млрд рублей принес туризм в бюджет Москвы в I квартале 2023 года. Отрасль демонстрирует рост по основным показателям минимум 10%, сообщил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

"Динамика изменений по основным туристическим показателям у нас [отрасль] сейчас показывает уже в первом квартале рост, минимум на 10% по основным показателям относительно прошлого периода. <…> В этом году для туризма Москвы у нас есть самые основательные ожидания, что тенденция сохранится, а если и дальше мы будем решать совместно задачи, это будет не просто 10%", - сказал Козлов в ходе отраслевой конференции "Туризм Москвы: новые горизонты".

Как значится в его презентации, туризм принес в бюджет Москвы в I квартале более 30,9 млрд рублей. "Загрузка отелей - 68% (плюс 10%), рост числа прибывших туристов - плюс 10%, рост всех туристических показателей - плюс 10%", - сообщается на слайде.

Козлов также выразил надежду, что по показателям средней загрузки гостиниц столица вернется на уровень "самого позитивного года для города Москвы - 2019-го". "В случае, когда город организует московские фестивали "Московские сезоны", загрузка [отелей] вырастает на 10-20% в зависимости от средств размещения", - рассказал Козлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что доходы московской индустрии гостеприимства в 2022 году составили 879,1 млрд рублей, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Столицу посетили 17,9 млн гостей. Доходы городского бюджета от данной отрасли составили 120,4 млрд рублей.