Белоруссия в I квартале сохранила положительное сальдо товарооборота с Россией

Посол республики в России Дмитрий Крутой сообщил, что "суммарное сальдо плюс $896 млн"

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Белоруссия в первом квартале сохранила положительное сальдо товарооборота с Россией. Об этом в понедельник сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"В прошлом году у нас получилось переломить тенденцию с отрицательным сальдо в торговле с Россией. Впервые в истории мы и по товарам, и по услугам получили плюс. В первом квартале этого года ситуацию еще более улучшили. У нас на сегодняшний день суммарное сальдо плюс $896 млн", - приводит слова посла агентство БелТА.

Белоруссии в 2022 году впервые в своей истории удалось добиться положительного сальдо в торговле товарами и услугами с Россией. Президент РФ Владимир Путин на состоявшемся 6 апреля заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии напомнил, что в 2021 году товарооборот Москвы и Минска увеличился на 35% - до $40 млрд, - а в 2022 году вырос еще на 12% - до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд). Он обратил внимание, что для двух стран это очень солидные величины и в настоящее время объемы поставок с обеих сторон сбалансированы.

В начале мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил о том, что по итогам первого квартала объем взаимной торговли Минска и Москвы в годовом исчислении вырос на 22%.