"Интер РАО" направит 29,6 млрд рублей на дивиденды за 2022 год

Стоимость обыкновенной акции составит 28,37 копеек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Акционеры генерирующей компании "Интер РАО" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года из расчета 28,37 копеек на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Всего на дивиденды будет направлено 29,6 млрд рублей.

Дата закрытия реестра акционеров на получение дивидендов - 30 мая 2023 года.

При этом дополнительные 1,56 млрд рубля будут направлены на формирование резервного фонда.

"Интер РАО" работает в 15 странах. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.