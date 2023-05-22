Рогов сообщил о достаточном количестве топлива для генераторов на ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что после остановки внешней подачи энергии потребление станции минимальное

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Топлива на Запорожской АЭС (ЗАЭС) достаточно для обеспечения работы питающих станцию генераторов после прекращения внешнего электроснабжения по высоковольтной линии 750 кВт с территории Украины. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас ЗАЭС потребляет минимум электроэнергии, потому что один из энергоблоков выведен из состояния горячего останова в холодный, это резко сокращает потребность в электроэнергии <...> Генераторы в нормальном состоянии, это не украинские времена, когда за ними никто не следил, проведена и профилактика, и обновление, топлива достаточно. Напомню, что не один и не два дня генераторы обеспечивали ЗАЭС после отключений и провокаций со стороны ВСУ", - сказал Рогов.

По его словам, заявления бывшего украинского оператора ЗАЭС компании "Энергоатом" об опасности прекращения энергоснабжения станции стоит переадресовать Киеву. "Чтобы миру не угрожала катастрофа, о чем заявляет украинская сторона, режиму Зеленского надо прекратить заниматься ядерным терроризмом <...> К сожалению, это уже седьмой случай (с февраля 2022 года), когда ЗАЭС переводится на питание от генераторов", - отметил Рогов.

Согласно оценке собеседника агентства, обеспечить безопасность ЗАЭС в текущих условиях может только ее недоступность для украинских обстрелов. "Единственное решение - отодвигание линии фронта и запитка на российскую энергосистему. Но ВСУ прицельно бьют по всем [российским] линиям электропередач, когда идут какие-то работы", - пояснил он.

В понедельник утром ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВт "Днепровская". Станцию перевели на питание от генераторов, сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах нормы.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов.