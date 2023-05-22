Вещи из офиса Gazprom Austria продадут с аукциона из-за банкротства компании

Всего с молотка уйдут 240 предметов

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Мебель и предметы интерьера венского офиса Gazprom Austria, дочерней компании "Газпрома" в Австрии, продадут с аукциона в связи с ее банкротством. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Аурена", занимающейся организацией торгов.

Всего с молотка уйдут 240 предметов. В их числе офисная мебель, компьютеры и другая техника, а также предметы интерьера. Среди лотов присутствуют копия карты Российской империи 1745 года, схема европейских трубопроводов и фотоснимок газового хаба в Баумгартене, принадлежащего деловому партнеру "Газпрома" в лице австрийского энергоконцерна OMV. Как отметили организаторы торгов, они уже получили большое количество заявок на участие в борьбе за имущество Gazprom Austria.

Как сообщили 14 апреля австрийские СМИ, Gazprom Austria подала в коммерческий суд Вены заявление о реструктуризации в связи с банкротством. Объем долгов австрийской "дочки" российского газового гиганта перед 38 кредиторами составил порядка €31,4 млн. Причиной банкротства стало прекращение поставок газа со стороны "Газпром экспорта" из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли.

Единственным акционером Gazprom Austria являлся "Газпром экспорт". Оплата поставок углеводородов стала невозможной из-за иска германского энергоконцерна Uniper против российского сырьевого гиганта. В рамках процесса была арестована дебиторская задолженность "Газпром экспорта". Ранее под попечительское управление германского регулятора перешла бывшая "дочка" "Газпрома" в ФРГ Gazprom Germania. Группа "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в германской компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.