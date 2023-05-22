"Рособоронэкспорт" планирует сотрудничать с Индией в сфере средств ПВО

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев отметил многолетнее сотрудничество с индийской государственной аэрокосмической и оборонной компанией Hindustan Aeronautics Limited

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" планирует развивать сотрудничество с Индией в сфере средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (РОЭ) Александр Михеев.

"Есть совместные проекты в интересах Военно-морских сил Индии, ожидаем сотрудничества по средствам ПВО. <…> Наша работа в Индии - яркий пример всеобъемлющего индустриального партнерства, в рамках которого освоены совместные проекты для всех видов вооруженных сил с уникальной для мирового рынка степенью кооперации между предприятиями двух стран", - сказал Михеев, слова которого приводит пресс-служба компании, в честь 70-летия основания системы военно-технического сотрудничества (ВТС) России.

Михеев также отметил многолетнее сотрудничество с индийской государственной аэрокосмической и оборонной компанией Hindustan Aeronautics Limited. "С корпорацией HAL у нас многолетний проект по лицензионному производству самых массовых самолетов индийских ВВС - Су-30МКИ, ожидаем решения по производству вертолетов Ка-226Т на базе совместного предприятия. В Индии производятся танки Т-90 и Т-72, БМП-2, снаряды "Манго" и "Инвар". Запущено производство автоматов Калашникова АК-203 на заводе в городе Корва, которое со временем выйдет на 100-процентный уровень локализации", - подчеркнул он.

Генеральный директор РОЭ заявил, что благодаря большому вниманию со стороны руководства государства российское оружие вышло на новый виток развития. "Созданы высокотехнологичные комплексы и системы вооружения, которые задают планку оружейникам всего мира. Финансовые, материальные и людские ресурсы, вложенные в НИОКР на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, позволили развить самые передовые технологии производства", - сказал Михеев.

По его словам, опыт боевого применения российского оружия в военных конфликтах и крупных антитеррористических операциях различными странами мира показал их эффективность и соответствие заявленным характеристикам.