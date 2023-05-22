Российский игровой движок от VK будет называться Nau Engine

Согласно заявлению компании, каждый разработчик вне зависимости от уровня подготовки сможет создать игру для всех платформ, включая ПК, мобильные устройства, консоли и web

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский игровой движок, в который VK инвестирует 1 млрд рублей, получит название Nau Engine, сообщили журналистам в пресс-службе Nau Engine.

"Команда разработки представила название российского игрового движка - Nau Engine. Каждый разработчик вне зависимости от уровня подготовки сможет создать собственную игру для всех платформ, включая ПК, мобильные устройства, консоли и web. Поучаствовать в тестировании движка можно, оставив заявку на сайте, отметили в пресс-службе", - отметили в пресс-службе.

Движок будет создан по принципу открытого кода и доступен для разработчиков любой квалификации, отметили в пресс-службе. Также разработчикам для тестирования предоставят ядро с редактором, а также позволят создавать типовые проекты и готовые игровые системы, и сделает интерфейсы простого подключения популярным сервисам.

"Движок поможет не только в процессе разработки, но и предоставит доступ к инструментам для интеграции с платформами и создания метасистем игры - контентных обновлений, сезонов, сообществ, лидерборд и многим другим", - отметили в пресс-службе.

Также ТАСС сообщили, что ядро команды по разработке движка уже сформировано, и включает в себя руководителей отделов программирования, продюсирования, а также функционального и UX-дизайна. "При этом мы продолжаем активно набирать сотрудников", - отметили в пресс-службе. Ранее заявленные планы по финансированию не изменились.

VK инвестирует в разработку базовой версии игрового движка 1 млрд рублей, запуск первой бета-версии запланирован на 2024 год, сообщил в феврале во время пресс-конференции генеральный директор компании Владимир Кириенко. В 2024 году планируется выпуск первой бета-версии и начало работы с игровым сообществом. В 2025 года будет представлена стартовая версия движка.