Глава Сахалина пригласил китайский бизнес на Дальневосточный энергетический форум

Его проведут в сентябре 2023 года

ТАСС, 22 мая. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пригласил представителей Китая принять участие в Дальневосточном энергетическом форуме в сентябре 2023 года, а также предложил сотрудничество в сфере энергетики, логистики, сельского хозяйства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам встречи с делегацией из китайской провинции Хэйлунцзян, прошедшей в Южно-Сахалинске.

"Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы бизнес из стран АТР [Азиатско-тихоокеанского региона], в частности, из Китая, пришел в наши нефтегазовые проекты, которые покинули американские и европейские компании, и на правах покупателей готовой продукции, и как поставщики технологических решений для сферы добычи и переработки. Сегодня у китайских партнеров есть интерес принять участие в Дальневосточном энергетическом форуме, который пройдет на Сахалине через несколько недель после окончания ВЭФ-2023. Наш форум подтверждает свой статус международного и будет в этом году очень масштабным, собрав как потенциальных покупателей продукции наших предприятий, так и те бизнесы, что готовы сотрудничать с нашей страной в развитии нефтегазового направления", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

В частности, власти региона пригласили партнеров из Китая к участию в проекте создания нефтеперерабатывающего завода и заключению контрактов на приобретение его продукции. Также китайские компании пригласили к расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере и локализации бизнеса по оказанию нефтесервисных услуг. В регионе ведется строительство нефтегазового индустриального парка, завершение первой очереди намечено на первый квартал 2024 года.

"У китайских инвесторов есть возможность принять участие в развитии морской инфраструктуры Сахалинской области. В центральной части Сахалина и в Паранайском районе будет построен новый грузовой порт с грузооборотом 14,5 млн тонн в год. Завершение строительства планируется в 2026 году. Будет модернизирован Корсаковский порт, что позволит принимать суда любого типа осадки, способные вмещать более 3 тыс. контейнеров и танкеры-газовозы для перевозки СПГ повышенного ледового класса", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сахалинская область открыта для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе для организации производства удобрений для сельскохозяйственных земель. Ежегодный объем субпродуктов сферы животноводства составляет более 475 тыс. тонн и имеется около 200 месторождений торфа, частично вовлеченных в хозяйственную деятельность.

"Нам представили детальную информацию о регионе и проектах, в которых мы могли бы принять участие. Безусловно, мы видим большой потенциал в сотрудничестве. Подробно расскажем об этом бизнесу и будем принимать решение", - сказал руководитель китайской делегации, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Исинь, чьи слова приводятся в сообщении.