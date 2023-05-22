Доход губернатора Приангарья вырос на четверть в 2022 году

Игорь Кобзев задекларировал 6,9 млн рублей

ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев задекларировал за 2022 год доход в размере 6,933 млн рублей, что на 1,427 млн рублей, или примерно 26%, больше, чем в 2021 году. Сведения о доходах и имуществе главы региона опубликовали в понедельник на сайте правительства Иркутской области.

"Декларированный годовой доход 6 933 031,63 [рублей]", - говорится в документе.

В индивидуальной собственности у Кобзева земельный участок площадью 578 кв. м, квартира площадью 138,4 кв. м и гараж, в долевой собственности - квартира площадью 47,5 кв. м и еще один гараж. В пользовании - жилой дом площадью 350,9 кв. м, два земельных участка по 1,9 тыс. кв. м и 1,5 тыс. кв. м, квартира 107,1 кв. м. Транспорта у губернатора в собственности нет.

Супруга Кобзева задекларировала нулевой доход. Недвижимости у нее в собственности нет, из транспорта - автомобиль BMW X6. В пользовании - квартиры по 138,4 кв. м и 107,1 кв. м, жилой дом площадью 350,9 кв. м, земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

За 2021 год Кобзев декларировал доход в размере 5,505 млн рублей. Список имущества в собственности был тем же, что и в 2022 году, а в пользовании находились жилой дом площадью 432 кв. м, два земельных участка по 2 385 кв. м и 400 кв. м, гараж, баня, помещение для проживания площадью 20 кв. м, квартира площадью 107,1 кв. м.

Кобзев возглавил Иркутскую область в декабре 2019 года. До этого он был заместителем главы МЧС России.