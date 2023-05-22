Нацбанк Белоруссии снизит ставку рефинансирования до 9,75% годовых с 31 мая

Национальный банк сообщил, что ставка по кредиту овернайт снижается до 10,75% годовых

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Ставка рефинансирования в Белоруссии будет снижена с 10% до 9,75% годовых с 31 мая. Об этом сообщает в понедельник Национальный банк.

"С 31 мая 2023 года ставка рефинансирования снижается с 10 до 9,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 11 до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 9 до 8,75% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что низкие месячные темпы прироста потребительских цен обуславливают сохранение тренда на замедление годовой инфляции. "В апреле 2023 года она составила 4,7% против 6% месяцем ранее. Основные компоненты индекса потребительских цен демонстрируют замедление. Годовая базовая инфляция снизилась до 4,6% с 5,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция - до 4,6% c 6%", - отметил регулятор.

Нацбанк в ближайшие месяцы ожидает сохранения низких месячных темпов прироста потребительских цен с показателем годовой инфляции ниже 5%. Регулятор также указал на то, что идет восстановление деловой активности. "Проинфляционные риски по-прежнему оцениваются как умеренные. Годовые темпы прироста рублевой денежной массы стабилизировались, но все еще остаются высокими. Ее активная часть растет быстрее по сравнению со срочными сбережениями населения", - отметил регулятор.