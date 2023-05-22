S8 Capital приобрел российские активы компании Continental

В холдинге планируют продолжить производство шин на заводе в Калужской области

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке российских активов немецкой компании Continental AG. Об этом сообщили в пресс-службе S8 Capital.

"Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG. В периметр сделки вошли: завод-производитель шинной продукции в Калужской области производственной мощностью до 4 млн шин в год и компания-дистрибьютор готовой продукции", - отмечается в сообщении пресс-службы.

S8 Capital отмечает, что продолжит производство шин на заводе в Калужской области. Около 1,1 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места.

"Руководством немецкой компании Continental AG принято решение продать российские активы многопрофильному холдингу S8 Capital. Под руководством нового собственника наши предприятия продолжат работать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами, сотрудниками и партнерами в полном объеме. В ближайших планах компании - расширение ассортимента продукции и наращивание производства", - отметил генеральный директор "Континентал тайрс рус" Владимир Барвинок, слова которого приводятся в сообщении.

По словам управляющего директора холдинга S8 Capital Торстена Шуберта, "в ближайшее время данные активы пройдут процедуру ребрендинга".

В марте 2023 года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что S8 Capital Армена Саркисяна планирует приобрести российские активы Continental.

8 марта 2022 года Continental заявила о приостановке производства и бизнеса в России. Речь шла прежде всего об изготовлении шин и комплектующих на заводе в Калуге. Помимо этого, компания приостановила экспорт своей продукции в РФ. Позже Continental решила возобновить работу предприятия в Калуге.

Прежние приобретения S8 Capital

В июле 2022 года S8 Capital приобрел все активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company в России, а в апреле этого года - российские активы германского концерна Bosch в Энгельсе Саратовской области.