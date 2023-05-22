Финская Gasum расторгла контракт на поставку газа с "Газпром экспортом"

Договор компаний на поставку СПГ остался в силе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Финская энергокомпания Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку трубопроводного газа с "Газпром экспортом", говорится в сообщении финской компании. При этом договор на поставку СПГ с "Газпром экспортом" по-прежнему остается в силе.

"Переговоры между Gasum и "Газпром экспортом" на данный момент завершены. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом, и поэтому Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с "Газпром экспортом" 22 мая 2023 года", - сказано в сообщении. Стороны продолжат согласование деталей расторжения контракта.

При этом расторгнут был только контракт на поставку российского трубопроводного газа. Долгосрочный контракт на поставку СПГ, заключенный Gasum с "Газпром экспортом", остается в силе, отметили в финской компании.

В мае 2022 года "Газпром экспорт" приостановил поставки трубопроводного газа по контракту с Gasum, так как Финляндия не произвела оплату за апрель того же года и отказалась осуществлять платежи в рублях. После этого Gasum заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с "Газпром экспортом", который действовал до конца 2031 года.

Осенью прошлого года Арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Однако суд также решил, что Gasum не обязана платить за российский газ в рублях, а стороны должны продолжить переговоры по урегулированию ситуации с поставками.