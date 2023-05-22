В ТПП заявили о росте экспорта в Китай на 67,2% в январе - апреле

Показатель составил $39,5 млрд

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем экспорта из России в Китай за первые четыре месяца 2023 года составил $39,5 млрд, увеличившись на 67,2% к аналогичному периоду 2022 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в преддверии Российско-китайского бизнес-форума.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентного по своей динамике развития российско-китайских деловых связей и кооперации бизнеса. Тенденция подтверждается внешнеторговой статистикой. Так, экспорт из РФ в Китай за январь - апрель составил $39,5 млрд (+67,2%), ввоз товаров из КНР - $33,7 млрд (+24,8%). А в целом товарооборот за этот период увеличился на 41,3% - до $73,15 млрд", - сказал он.

Прогнозируется, что по итогам 2023 года объем двусторонней торговли превысит $200 млрд. В 2022 году, как напомнил глава ТПП, взаимный товарооборот вырос более, чем на 29%, и превысил $190 млрд по китайской статистике, $180 млрд - по российским подсчетам.

"В портфеле Межправительственной российско-китайской комиссии - 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает $160 млрд. Прежде всего, в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства", - отметил Катырин.

По его словам, насыщенная повестка деловых мероприятий между странами в 2023 году является очередным подтверждением высокой заинтересованности в углублении двустороннего практического сотрудничества, запуске новых совместных производств, диверсификации импортно-экспортных направлений.

Российско-китайский форум пройдет в Шанхае 23 мая. В нем примут участие руководители ведущих компаний РФ и КНР. На форуме выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.