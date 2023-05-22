Набсовет ВЭБ.РФ согласовал условия создания фондов акционерного капитала до 200 млрд руб.

В госкорпорации сообщили, что будет произведено снижение коэффициентов риска для коммерческих банков по инвестициям в фонды на срок до восьми лет, а гарантированный возврат банку-партнеру всех вложенных им в фонд средств будет производиться с 4-процентной доходностью

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ согласовал инвестиционную программу создания фондов акционерного каптала за счет средств ВЭБ.РФ и коммерческих банков, участвующих в программе Фабрика проектного финансирования. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Решение было принято во исполнение поручения президента России для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках механизма "Фабрика проектного финансирования". Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей. Они будут сформированы на основных условиях: целевой размер одного фонда, создаваемого с банком-партнером, - не более 50 млрд рублей, а объем участия ВЭБ.РФ составит не более одной трети. Также будет произведено снижение коэффициентов риска для коммерческих банков по инвестициям в фонды на срок до восьми лет, а гарантированный возврат банку-партнеру всех вложенных им в фонд средств будет производиться с 4-процентной доходностью.

При этом объем собственных средств инициатора проекта, реализуемого с использованием фондов акционерного капитала, должен быть не менее 10% стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% - кредитами от банков. Запуск фондов позволит профинансировать проекты, в которых не хватает средств инициатора, на сумму от 2 трлн рублей.

Про Фабрику проектного финансирования

Фабрика проектного финансирования была запущена в 2018 году, став механизмом привлечения инвестиций. Он предполагает выдачу кредитов ВЭБ.РФ и коммерческих банков на реализацию инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Согласно схеме финансирования фабрики, в нее могут попасть проекты стоимостью от 3 млрд рублей со сроком окупаемости до 30 лет, сроком финансирования до 20 лет. По проектам, одобренным в 2023-2024 годах, доля собственных средств инвесторов по проектам может быть снижена с 20% до 15%. В настоящее время в рамках механизма "Фабрика проектного финансирования" подписано 26 сделок по реализации проектов на сумму 1,6 трлн рублей, на рассмотрении находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей.