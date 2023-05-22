Решение о расширении СПГ-терминала в Клайпеде примут до конца года

Klaipedos nafta и Amber Grid проведут опрос участников газового рынка для выяснения потребности в газовом сырье

ВИЛЬНЮС, 22 мая. /ТАСС/. Решение об увеличении мощности терминала сжиженного природного газа (СПГ-терминала), работающего в Клайпедском государственном морском порту Литвы, будет принято к концу текущего года. Об этом в понедельник заявил журналистам руководитель компании Klaipedos nafta, являющейся оператором терминала, Дарюс Шиленскис.

"Нашей целью является прийти к конкретному решению по мощности объекта до конца 2023 года", - сказал он.

На пути к этому Klaipedos nafta совместно с оператором газовых сетей Литвы Amber Grid проведет опрос участников газового рынка для выяснения потребности в газовом сырье. "Если окажется, что коммерческих перспектив нет, мы не станем делать инвестиции в развитие инфраструктуры", - отметил Шиленскис.

Сейчас через терминал проходит 3,8 млрд куб. м газа в год. Рассматриваются два варианта наращивания мощности - до 5 млрд куб. м и до 6,3 млрд куб. м в год.

Терминал для приема газа морем в Клайпеде был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении.