Более 300 человек примут участие в чемпионате по спортивному программированию

Соревнования пройдут 24-28 мая в Грозном

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 300 человек из 11 стран примут участие в первых международных соревнованиях по спортивному программированию, которые пройдут с 24 по 28 мая в Грозном. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минцифры РФ.

"С 24 по 28 мая в Грозном состоятся первые международные соревнования по спортивному программированию, которые проведет Россия, - турнир "Код мира". В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 11 стран", - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что призовой фонд составит 3,5 млн рублей. В министерстве рассказали, что первый день соревнований будет посвящен дисциплине "алгоритмическое программирование", два последующих - задачам по "продуктовому программированию", а также на турнире пройдут соревнования по компьютерному спорту и дронрейсингу (гонки на квадрокоптерах).

Президент Федерации спортивного программирования, замглавы Минцифры России Максим Паршин считает, что первые соревнования являются "началом большой истории", и в скором времени спортивное программирование станет национальным интеллектуальным и одним из самых массовых видов спорта в России.

Организатор соревнований - Федерация спортивного программирования. Партнерам мероприятия выступают Минспорт России, Минцифры России, 1С, HeadHunter и университет "Синергия".