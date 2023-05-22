Депозитный портфель ВТБ вырос на 9% за январь - апрель

Показатель превысил 3,5 трлн рублей

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Портфель депозитов ВТБ за январь - апрель вырос на 9%, превысив 3,5 трлн рублей. Доля рублевых депозитов приблизилась к 89%, говорится в сообщении банка.

"По итогам января - апреля 2023 года портфель вкладов физических лиц в ВТБ увеличился более чем на 9% и превысил 3,5 трлн рублей. Драйвером роста выступили рублевые депозиты, доля которых приблизилась к 89%", - отмечается в сообщении.

При этом на среднесрочные вклады, на срок от шести месяцев до года, приходится около 52% размещаемых на депозитах средств в ВТБ. Долгосрочные вклады занимают в привлечении около 17%, а доля трехмесячных составляет 31%, уточнили в банке.

Кроме вкладов, за январь - апрель на четверть увеличился объем средств на обезличенных металлических счетах, до 23,5 млрд рублей. Кроме того, на 18% больше клиенты инвестировали в облигации. В результате по итогам января - апреля общий портфель размещенных в банке средств розничных клиентов ВТБ составил около 7,8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 6%. Общее число вкладчиков ВТБ за первые четыре месяца выросло на 15% и превысило 1,5 млн клиентов.

"Ведущую роль в сберегательной стратегии россиян по-прежнему играют классические рублевые вклады: по итогам четырех месяцев их доля в привлечении ВТБ превышает 97%. Клиенты не только размещают новые средства, но и конвертируют в российскую валюту сбережения в долларах и евро. В результате доля вкладов в недружественных валютах в нашем банке сначала года сократилась еще на 1,5 п.п. и составила на конец апреля около 9,5%", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова, ее слова приводит пресс-служба банка.

По прогнозам Тучковой, совокупная доля сбережений розничных клиентов ВТБ в российской и китайской валюте вырастет в этом году до 93%, а к концу 2025 года клиенты практически полностью откажутся от сбережений в долларах и евро.