Комитет Думы поддержал индексацию в УК суммы крупного ущерба от экономических преступлений

В частности, авторы законопроекта предлагают в примечании к статье 170.2 УК РФ повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект об индексации размеров крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических составов преступлений.

Документ внесли в Госдуму в апреле 2023 года депутаты от "Новых людей" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым. Авторы законопроекта предлагают в примечании к статье 170.2 УК РФ (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка) повысить до 3,5 млн рублей сумму, которая будет считаться крупным ущербом (сейчас 2,25 млн рублей) и до 13,5 млн рублей увеличить сумму, при которой ущерб считается особо крупным (сейчас 9 млн рублей).

В статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции) с 50 млн до 80 млн рублей предлагается повысить планку дохода в крупном размере, с 250 млн до 395 млн рублей - дохода в особо крупном размере. Крупный ущерб в этой же статье предлагается повысить с 10 млн рублей до 16 млн, а сумму особо крупного ущерба увеличить до 47,5 млн рублей (сейчас 30 млн рублей).

В примечании к статье 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров) крупный ущерб предлагается повысить с 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. В примечании к статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией) крупным размером предлагается считать сумму налогов, сборов, страховых взносов, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн рублей, а особо крупным размером - сумму, превышающую за период в пределах трех финансовых лет подряд 100 млн рублей (сейчас 15 млн рублей и 45 млн рублей соответственно).

В статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) предлагается считать крупным размером сумму налогов 35 млн рублей (сейчас 15 млн рублей), особо крупным - 100 млн рублей (сейчас 45 млн рублей). В статье 199.3 УК РФ (уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) с 1,8 млн рублей до 4 млн рублей предлагается повысить крупный размер, с 9 млн рублей до 20,5 млн рублей - особо крупный размер.

В статье 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) с 6 млн рублей до 13,5 млн рублей авторы законопроекта предлагают увеличить крупный размер, с 30 млн рублей до 67,8 млн рублей - особо крупный размер.