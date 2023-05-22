Разработчик ПО для защиты информации "Инфотекс" сообщил об утечке данных о пользователях

В компании сообщили, что была скомпрометирована только база данных учетных записей пользователей сайта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский разработчик средств защиты информации "Инфотекс" подтвердил утечку данных о пользователях своего сайта, следует из сообщения компании. "Инфотекс" уведомил о факте Роскомнадзор и продолжает расследование инцидента.

Проверка началась вечером 20 мая, незадолго до этого хакеры из NLB в своем Telegram-канале опубликовали файл, как они утверждали, с данными клиентов компании. "Проверка подтвердила факт утечки базы данных с учетными записями зарегистрированных пользователей сайта. Уведомление об инциденте направлено в Роскомнадзор в соответствии с требованиями", - сообщили в свою очередь в "Инфотексе".

Компания установила, что была скомпрометирована только база данных учетных записей пользователей сайта, в настоящее время идет очистка базы от устаревших данных. Сервисы самого веб-ресурса - веб-сервер, система управления, операционные системы и другое - не были скомпрометированы злоумышленниками.

"Инфотекс" разрабатывает и производит высокотехнологичные программные и программно-аппаратные средства защиты информации.