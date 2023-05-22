"Полюс" считает санкции против него необоснованными

Компания планирует изучить решения соответствующих регуляторов и перспективы оспаривания ограничений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" считает необоснованными введенные США, Великобританией и Австралией санкции против компании и ее дочерних структур, говорится в сообщении "Полюса".

"Полюс" считает все введенные против компании и ее дочерних структур санкции необоснованными. Компания тщательно изучит решения соответствующих регуляторов и перспективы оспаривания санкций всеми законными методами", - отмечается в сообщении компании. При этом "Полюс" намерен сосредоточиться на продолжении своей деятельности в обычном режиме.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия и генерального директора Алексея Востокова.