На Камчатке более 16 млн рублей планируют направить на поддержку фермеров

Сельхозпроизводители потратят средства гранта на развитие овоще- и растениеводства

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти на Камчатке направят более 16 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"В 2023 году на реализацию мероприятий по предоставлению грантов "Агростартап" предусмотрено 16,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале весны на рассмотрение региональной конкурсной комиссии были представлены 12 заявок на предоставление гранта. К отбору были допущены семь заявок, из которых признали победителями пять соискателей гранта. Фермеры потратят средства гранта на развитие овоще- и растениеводства. На сегодня все победители зарегистрировали ИП, с ними заключаются соглашения, после чего средства грантов будут перечислены на лицевые счета.

Со ссылкой на заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского отмечается, что небольшим частным фермерским хозяйствам грант поможет развить свое производство. В среднем, в зависимости от направления деятельности, фермеры могут получить от трех до пяти млн рублей. "Эти деньги можно потратить как на строительство или ремонт сельхозобъектов, так и на закупку семенного материала, животных. Также на средства гранта можно приобрести сельхозтехнику, включая грузовую. Сегодня на Камчатке есть целый комплекс мер поддержки для сельхозтоваропроизводителей, где "Агростартап" - это только начало. Но именно этот грант помогает людям остаться в этом нелегком бизнесе и продолжить работу в агропромышленном комплексе региона", - привели в сообщении слова Василевского. Уточняется, что уже более 30 получателей грантов реализовали свои проекты.

"Aгpocтapтaп" - это вид поддержки фермерства, действующий в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".