22 мая, 09:42

"Укрэнерго" сообщило о возобновлении подачи электроэнергии на Запорожскую АЭС

ЗАЭС ранее потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВт Днепровская

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Компания "Укрэнерго" утверждает, что возобновила электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС). Соответствующее сообщение размещено в понедельник в Telegram-канале компании.

"Укрэнерго" возобновила работу линии электропередачи, питающей Запорожскую АЭС. Станция переходит на питание украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

В понедельник утром ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение в результате отключения высоковольтной линии 750 кВт Днепровская. Станцию перевели на питание от генераторов.

Запорожская атомная электростанция находится в нескольких километрах от города Энергодара Запорожской области. ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин издал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской АЭС и поручил правительству создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС" для обеспечения безопасности ее объектов. 

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