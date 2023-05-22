Потерявшие жилье при пожаре в Борзе получили по 100 тыс. рублей

Им также выплатили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей

ТАСС, 22 мая. Пострадавшие от пожара жители Борзи в Забайкальском крае получили выплаты по 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Оставшиеся без жилья и имущества жители города Борзи получили выплаты по 100 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пострадавшим выделили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей.

1 мая в МЧС поступило сообщение о пожаре в Борзе, который со свалки перебросился на строения. В результате огонь уничтожил девять строений, в том числе четыре жилых, без крова остались 13 человек. Местные власти подбирают для погорельцев жилье из маневренного фонда.