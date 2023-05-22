Клишас раскритиковал предложение о введении шестидневной рабочей недели

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что это "не соответствует принципу социального государства"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал идею о введении в России шестидневной рабочей недели, отметив, что это не соответствует принципу социального государства.

"Уверен, что введение шестидневной рабочей недели не соответствует принципу социального государства", - написал сенатор в своем Telegram-канале в понедельник.

Ранее "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к главе Минтруда России Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работники трудились по шесть и семь дней в неделю.