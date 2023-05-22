Лукашенко поручил увеличить белорусский экспорт на Дальний Восток в 2-3 раза

В 2022 году товарооборот Белоруссии и России вырос до рекордных $45 млрд

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу в несколько раз нарастить экспорт на Дальний Восток. Об этом в понедельник после встречи с главой государства сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.

"Поставлена президентом амбициозная задача в два-три раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток. И, возможно даже, он сказал, мы к концу года либо в рамках Дальневосточного экономического форума, либо в рамках отдельного визита обязательно там должны побывать. Урал, Сибирь - это точки, условно, номер два и номер три, которые обозначены нашим лидером", - приводит слова посла агентство БелТА.

Крутой сообщил, что в ходе встречи Лукашенко "особый акцент сделал на Дальнем Востоке", отметив, что восемь дальневосточных регионов, с которыми у Белоруссии есть торгово-экономические отношения, "дают в общую экспортную копилку с Россией всего $115 млн". "Это очень мало. <...> Губернаторы, которые приезжают в Минск, просят наши товары. Вопрос весь только в логистических схемах, маршрутах и финансовых инструментах, которые мы можем им предложить", - сказал дипломат.

По словам Крутого, в ближайшее время ожидаются визиты в Белоруссию губернаторов Приморского края Олега Кожемяко и губернатора Калининградcкой области Антона Алиханова.

В 2022 году товарооборот Белоруссии и России вырос на 12% - до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд).