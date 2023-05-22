В ГК "ВИС" считают непоследовательным решение суда в Новосибирске об аресте имущества

Компания намерена его обжаловать

НОВОСИБИРСК, 22 мая. /ТАСС/. Группа "ВИС" считает, что решение Арбитражного суда об аресте имущества компании на 880 млн рублей противоречит другим ранее принятым судебным актам, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

"Позиция суда о принятии обеспечительных мер представляется непоследовательной, судебный акт противоречит ранее принятым. Группа "ВИС" намерена обжаловать это решение Арбитражного суда Новосибирской области", - сообщили ТАСС в компании.

В пресс-службе уточнили, что новое решение суда расходится с ранее принятыми актами об отказе в принятии обеспечительных мер. "В феврале 2023 года с аналогичным заявлением обращался конкурсный управляющий, которому было отказано", - пояснили в группе.

Ранее суд наложил арест на имущество многопрофильного холдинга ГК "ВИС" на сумму свыше 880 млн рублей по делу о банкротстве бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск", которым владела группа.

Группа "ВИС" - российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Группа является владельцем ООО "Экология-Новосибирск", которое имело статус регионального оператора по обращению с ТКО и в марте было признано банкротом. Компанию лишили статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также за нарушение схем потоков отходов.

В середине января стало известно, что в отношении компании возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, "Экология-Новосибирск" перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Ущерб оценивался в 30 млн рублей.