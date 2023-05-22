В Армении сообщили о начале перевозки грузов по морскому маршруту Батуми - Новороссийск

Пресс-служба Минэкономики страны заявила, что планируют осуществлять один рейс в неделю

ЕРЕВАН, 22 мая. /ТАСС/. Маршрут транспортировки грузов из Армении в Россию транзитом через грузинский порт Батуми успешно запущен. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэкономики Армении.

"Альтернатива Верхнему Ларсу (пункт пропуска на российско-грузинской границе - прим. ТАСС). Запущена морская перевозка грузов Батуми - Новороссийск. Уже осуществлена пробная морская перевозка груза с контейнерами, в ходе которой существенных проблем не возникло", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, пока планируется осуществлять один рейс в неделю, в дальнейшем их количество может быть увеличено.