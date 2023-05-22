22 мая, 10:47

Кировская область получит дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт дорог

В регионе планируют отремонтировать более 60 км дорожного полотна

КИРОВ, 22 мая. /ТАСС/. Кировская область в 2023 году получит бюджетный кредит на 1,5 млрд рублей на ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Дополнительно планируют отремонтировать 60 км дорог, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Подписано дополнительное соглашение между региональным министерством финансов и Управлением федерального казначейства о предоставлении Кировской области в этом году бюджетного кредита 1,5 млрд рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Средства выделены на опережающее финансирование объектов, предусмотренных в 2024 году, из федерального бюджета (средства перенесены с 2024 года на 2023)", - говорится в сообщении.

Власти планируют отремонтировать более 60 км дорог. "Таким образом, прирост доли региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится на 2,34% и к концу года составит более 50%", - отметили в пресс-службе.

Всего, по словам заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева, в 2023 году планируют отремонтировать 400 км дорог. 

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РоссияКировская область
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