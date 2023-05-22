Соглашения Минска и Москвы о каботаже вскоре ратифицируют

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой напомнил, что достигнутые между соглашения предусматривают, что каботажные перевозки разрешат не одномоментно

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Минск и Москва вскоре ратифицируют базовые соглашения, определяющие для белорусской стороны правила каботажных перевозок в России. Об этом в понедельник заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Два важных базовых соглашения уже подписаны на уровне министров, они переданы в правительства и в ближайшее время будут ратифицированы", - приводит слова дипломата агентство БелТА.

Крутой напомнил, что достигнутые между Минском и Москвой соглашения предусматривают, что каботажные перевозки разрешат не одномоментно. "Инвестиционный каботаж, когда мы можем перевозить строительные грузы в рамках строящихся проектов, будет разрешен сразу, и это была принципиальная договоренность президентов. Обычный каботаж, когда наш перевозчик, условно, везет наш груз на Дальний Восток и на обратном пути мог бы между российскими городами совершить еще какую-то перевозку, он будет разрешен со следующего года", - пояснил посол.

Кроме того, к 2030 году планируется поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок через территорию РФ в третьи страны. "В зависимости от группы стран - Евросоюз, Балканы и так далее - до 2030 года тоже будет поэтапно все это отменено", - проинформировал Крутой.

В начале апреля он заявил, что Белоруссия решила "не ломать копья" с Россией по вопросу автомобильного каботажа и согласилась на предлагаемые Москвой условия. Крутой отмечал, что "в России в декабре принят уже внутрироссийский соответствующий закон" и "с 1 января 2025 года подобные перевозки будут разрешены".

По словам Крутого, Минск и Москва решили разделить проблему каботажных перевозок "на несколько историй". К настоящему времени уже успешно решен вопрос по каботажным перевозкам водным транспортом, подписанное соглашение позволяет судам под белорусским флагом совершать речные перевозки в России.