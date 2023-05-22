В Тамбовской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для участников СВО по контракту

Деньги получат граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы в составе резервного батальона второй очереди, заключившие контракт с Министерством обороны России через пункт отбора, а также переведенные в резервный батальон

ТАСС, 22 мая. В Тамбовской области установили дополнительную выплату в размере 100 тыс. рублей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

"В регионе установлена дополнительная стимулирующая региональная выплата отдельным категориям граждан, которые принимают участие в специальной военной операции. Речь идет о единовременной денежной выплате в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что дополнительную выплату установили по инициативе главы региона Максима Егорова. Ее будут получать граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы в составе резервного батальона второй очереди, заключившие контракт с Министерством обороны России через военные комиссариаты о пребывании в добровольческом формировании и заключившие контракт через пункт отбора. Также выплату получат военнослужащие, переведенные в резервный батальон второй очереди из других воинских частей. "Выплата будет осуществляться органами социальной защиты по спискам, предоставленным военными комиссариатами и "пунктом отбора на военную службу по контракту", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти Тамбовской приняли меры поддержки мобилизованных граждан и их семей. Так, каждый из военнослужащих получил единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, участников СВО освободили от уплаты транспортного налога в течение двух лет, им предоставляется бесплатная юридическая помощь. Также семьи освободили от оплаты за уход и присмотр детей на базе муниципальных учреждений, детей военнослужащих обеспечили бесплатным питанием в школах региона.