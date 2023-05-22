В Бангладеш обнаружили новое месторождение газа

Согласно предварительным оценкам, возможные запасы углеводородов превышают 5,6 млрд куб. м

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая. /ТАСС/. Бангладешские геологоразведчики открыли новое месторождение природного газа в округе Бхола на юге страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Xinhua со ссылкой на государственного министра энергетики и минеральных ресурсов Бангладеш Насрула Хамида.

Газовое месторождение, названное "Илиша-1", 29-е по счету, обнаружили специалисты государственной компании ВАРЕХ. Согласно предварительным оценкам, возможные запасы углеводородов там превышают 5,6 млрд куб. м. По словам министра, прорабатывается план снабжения топливом из района Бхола предприятий Дакки.

За последние несколько лет ВАРЕХ открыла в Бангладеш около 10 различных месторождений.